Cabaret d’improvisation Le Bug Le Bugue

mardi 18 août 2026 · Le Bug · Le Bugue

Informations pratiques

Le Bugue

Cabaret d’improvisation

Le Bug 20 Impasse de la Maillerie Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

21h. Un spectacle unique, improvisé, inoubliable. Réservation par mail. 5€

Un spectacle unique, improvisé, inoubliable.

Réservation par mail. .

Le Bug 20 Impasse de la Maillerie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 16 86 23 moulin9lebugue@gmail.com

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English : Cabaret d’improvisation

9:00 p.m. A unique, improvised, unforgettable show. Reservations by email. 5?

L’événement Cabaret d’improvisation Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère