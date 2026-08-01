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Cabaret d’improvisation Le Bug Le Bugue

mardi 18 août 2026 · Le Bug · Le Bugue

Cabaret d’improvisation Le Bug Le Bugue

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Bug
Adresse
20 Impasse de la Maillerie
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Le Bugue

Cabaret d’improvisation

Le Bug 20 Impasse de la Maillerie Le Bugue Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

21h. Un spectacle unique, improvisé, inoubliable. Réservation par mail. 5€
Un spectacle unique, improvisé, inoubliable.

Réservation par mail.   .

Le Bug 20 Impasse de la Maillerie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 16 86 23  moulin9lebugue@gmail.com

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English : Cabaret d’improvisation

9:00 p.m. A unique, improvised, unforgettable show. Reservations by email. 5?

L’événement Cabaret d’improvisation Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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