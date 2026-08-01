Cabaret d’improvisation Le Bug Le Bugue
mardi 18 août 2026 · Le Bug · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Cabaret d’improvisation
Le Bug 20 Impasse de la Maillerie Le Bugue Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
21h. Un spectacle unique, improvisé, inoubliable. Réservation par mail. 5€
Un spectacle unique, improvisé, inoubliable.
Réservation par mail. .
Le Bug 20 Impasse de la Maillerie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 16 86 23 moulin9lebugue@gmail.com
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English : Cabaret d’improvisation
9:00 p.m. A unique, improvised, unforgettable show. Reservations by email. 5?
L’événement Cabaret d’improvisation Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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