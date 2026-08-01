Informations pratiques

Le Bugue

Grandes Fêtes de la Saint-Louis

Le Bourg Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Fête foraine, rampeau, grande parade animée, concerts, vide grenier et défilé de bandas au programme de cette édition 2026. Feu d’artifice le dimanche 24 à 22h. Gratuit

Vendredi 21.08:

Journée des bouquinistes de 9h30à 18h

Pot d’ouverture sous la halle à 19h

Concert Peiraguda Le concert original 21h (gratuit)

Samedi 22.08:

Concours de pêche sur les quais (8h30)

Animations et jeux pour les enfants place Pré Saint-Louis (16h)

Retraite aux flambeaux en musique avec Parade MAD SOUND place de l’hôtel de ville (21h)

Toro del fuego place du Pré Saint Louis (22h15)

Concert avec le groupe Back to 80’s place du Pré Saint Louis (22h30)

Dimanche 23.08:

Vide grenier toute la journée, Défilé Banda La Bodéga (11h30), Cérémonie (12h), Pot de la Saint-Louis(12h30), Parade Pachy, la danse des éléphants et la Cie des ours YMB, parade Mad Sound, déambulation de mascottes

Grands feux d’artifices (berges de la Vézère) à 22h .

Le Bourg Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

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English : Grandes Fêtes de la Saint-Louis

A carnival, a snake show, a big lively parade, concerts, a yard sale, and a parade of bandas are on the program for the 2026 edition. Fireworks on Sunday, the 24th, at 10 p.m. Free admission

L’événement Grandes Fêtes de la Saint-Louis Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère