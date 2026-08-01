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Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle Camping le Rocher de la Granelle Le Bugue

lundi 17 août 2026 · Camping le Rocher de la Granelle · Le Bugue

Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle Camping le Rocher de la Granelle Le Bugue

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Camping le Rocher de la Granelle
Adresse
1078 Route de la Borie
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Le Bugue

Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle

Camping le Rocher de la Granelle 1078 Route de la Borie Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

21h. L’interprète de La Macarena est là pour vous faire bouger ! C’est le moment de réviser votre chorégraphie pour le tube interplanétaire le plus célèbre des années 90. Gratuit
Pedro Castaño Dale a tu cuerpo alegría… L’interprète de La Macarena est là pour vous faire bouger ! C’est le moment de réviser votre chorégraphie pour le tube interplanétaire le plus célèbre des années 90.

Ces concerts font partis de la tournée des 20 ans Camping Paradis   .

Camping le Rocher de la Granelle 1078 Route de la Borie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 24 32  info@lagranelle.com

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English : Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle

9 p.m. The singer of “La Macarena” is here to get you moving! It’s time to brush up on your dance moves for the most famous interplanetary hit of the ’90s. Free

L’événement Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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