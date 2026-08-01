Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle Camping le Rocher de la Granelle Le Bugue
lundi 17 août 2026 · Camping le Rocher de la Granelle · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle
Camping le Rocher de la Granelle 1078 Route de la Borie Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
21h. L’interprète de La Macarena est là pour vous faire bouger ! C’est le moment de réviser votre chorégraphie pour le tube interplanétaire le plus célèbre des années 90. Gratuit
Pedro Castaño Dale a tu cuerpo alegría… L’interprète de La Macarena est là pour vous faire bouger ! C’est le moment de réviser votre chorégraphie pour le tube interplanétaire le plus célèbre des années 90.
Ces concerts font partis de la tournée des 20 ans Camping Paradis .
Camping le Rocher de la Granelle 1078 Route de la Borie Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 24 32 info@lagranelle.com
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English : Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle
9 p.m. The singer of “La Macarena” is here to get you moving! It’s time to brush up on your dance moves for the most famous interplanetary hit of the ’90s. Free
L’événement Concert de Pedro castano au Rocher de la Granelle Le Bugue a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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