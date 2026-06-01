Cabaret Drag La Famille Fantoche Le Café de l’Ancre Loperhet vendredi 26 juin 2026.

Loperhet

Cabaret Drag La Famille Fantoche

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La famille Fantoche se déplace de villes en villages pour présenter son cabaret itinérant haut en couleurs.

Les numéros s’enchaînent, mêlant danse, théâtre et chant, s’inscrivant ainsi dans la grande tradition du cabaret populaire.

Spectacle de 75 minutes conseillé à partir de 12 ans.

* Entrée prix libre

* Petite restauration sur place .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

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English :

L’événement Cabaret Drag La Famille Fantoche Loperhet a été mis à jour le 2026-06-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS