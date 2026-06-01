Concert Mickle Muckle Le Café de l’Ancre Loperhet

Loperhet

Concert Mickle Muckle

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Psyché nerveux punk minutieux.

MICKLE MUCKLE, c’est une patate chaude dans un magasin de porcelaine. MIC MAC proto punk psychédélique mal luné qui fait bouger les genoux dans tous les sens.

Mickle Muckle te brise les os avec son nouveau single Broke […] une partouze géante entre Young Fathers, Sleaford Mods et Guadal Tejaz. (Gonzaï Magazine)

Voilà ce que donne du proto-punk normand. Ça tabasse, ça poutrelle, sans fioritures superfétatoires. (La Grosse Radio)

[…] mélange de punk, de psychédélique et de rock avec une section rythmique solide et un message de colère contre la lâcheté et l’égoïsme. (Bastringue Corp)

* Entrée prix libre, conseillé 5 euros (prévoir de la monnaie)

* Petite restauration sur place ! Rock ha billig nous régalera avec ses crêpes ! .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

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English :

L’événement Concert Mickle Muckle Loperhet a été mis à jour le 2026-06-04 par OT LANDERNEAU DAOULAS