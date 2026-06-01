Salon du vin nature Hors les murs Le Café de l’Ancre Loperhet

Loperhet

Salon du vin nature Hors les murs

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez déguster en avant-première du salon du vin nature & illustrations du Faou, les cuvées de deux domaines viticoles présents au salon. Pour cette occasion, nous mettrons leurs vins à la carte du Café de l’Ancre pour la soirée ! Cette année, nous accueillons

* Le Domaine Perrault-Jadaud / Vallée de la Loire Indre-et-Loire

Le domaine Perrault-Jadaud naît en 2009 de la rencontre entre Anne-Cécile Jadaud, une œnologue-consultante qui officiait dans le sud de la France, et Tanguy Perrault, étudiant en philosophie, converti à la vigne. Ensemble, ils exploitent 4 hectares de vignes conduites en BIO sur l’appellation Vouvray. Les vendanges sont manuelles, par tris successifs si le millésime l’exige, et au rythme de la maturité des raisins. Les vins tranquilles sont vinifiés en barriques et les fermentations sont longues. Les vins effervescents sont principalement élaborés selon la méthode des pétillants naturels.

* Le Domaine J’y Crois / Cognac Charente

Paysans vignerons bio, nous aimons transformer et commercialiser nos productions, de pineau des Charentes, vin, Cognac, jus et pétillant…. Notre ferme de 65 ha en agriculture biologique est située à Bréville, petit village de l’ouest Charente à 15 km de Cognac et Matha. Nous cultivons 25 ha de vignes en agriculture biologique depuis 1998 et 40 ha de terres en AB depuis 2003.

Depuis plusieurs générations, la famille Rousteau travaille cette terre, aujourd’hui c’est Pascal, Agnès et David qui perpétuent le savoir faire familial et vous font partager leur passion…

https://www.lebiojycrois.fr/

* Cette dégustation sera suivie par le concert de MICKLE MUCKLE !! entrée à prix libre !

* Rock ha billig sera également présente pour la petite restauration !! Prévoir de la monnaie ! .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

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L’événement Salon du vin nature Hors les murs Loperhet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS