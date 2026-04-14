Cabaret du Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes
Cabaret du Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes samedi 2 mai 2026.
Cabaret du Chapidock 2 et 30 mai Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique
7 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Ouverture des portes 19h
Concert et spectacle 20h
Buvette et crêpes/galettes sur place
Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]
Cabaret et concert au Chapidock cirque spectacle
Chapidock
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