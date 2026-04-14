Cabaret du Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

Cabaret du Chapidock 2 et 30 mai Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique

7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T10:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Ouverture des portes 19h

Concert et spectacle 20h

Buvette et crêpes/galettes sur place

Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]

Cabaret et concert au Chapidock cirque spectacle

Chapidock