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Cabaret du Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

Cabaret du Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

Cabaret du Chapidock, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes samedi 2 mai 2026.

Lieu : Le Chapidock - école des arts du cirque

Adresse : 60 Quai Président Wilson, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 7 €

Cabaret du Chapidock 2 et 30 mai Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique

7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Ouverture des portes 19h
Concert et spectacle 20h
Buvette et crêpes/galettes sur place

Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]
Cabaret et concert au Chapidock cirque spectacle

Chapidock

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