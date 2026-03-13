Cabaret du marché – Fireflies Swing Orchestra Place de la cale Betton Dimanche 23 août, 10h30 Gratuit

Une énergie swing irrésistible, entre virtuosité et complicité scénique.

Une énergie swing irrésistible, entre virtuosité et complicité scénique.

Emmené par la voix lumineuse de Marion Thomas, Fireflies Swing Orchestra propose un concert vivant, élégant, porté par une énergie contagieuse. Les guitares manouches de Charles Blandin et Gérard Le Louet dialoguent avec la contrebasse de Claudius Dupont pour créer un swing vibrant, à la fois raffiné et chaleureux.

Le groupe puise dans le Great American Songbook, dans la flamboyance de Django Reinhardt, et flirte avec la chanson française et les rythmes latins. Mais c’est sur scène que la magie opère pleinement : chaque morceau devient une véritable invitation à l’écoute, portée par des improvisations complices et une interaction généreuse entre les musiciens.

Un quartet inspiré, porté par une belle alchimie musicale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-23T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T12:30:00.000+02:00

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Place de la cale Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine



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