Cabaret du marché – Genevieve Place de la cale Betton Dimanche 30 août, 10h30 Gratuit

Autrice-compositrice-interprète anglaise, Genevieve se distingue par son style indie pop-rock envoûtant et énergique.

Autrice-compositrice-interprète anglaise, Genevieve se distingue par son style indie pop-rock envoûtant et énergique.

Bercée dans la musique depuis sa plus tendre enfance, elle est naturellement devenue une artiste accomplie et charismatique qui offre sur scène une énergie vivante et communicative.

Sa musique, à la fois puissante, authentique et pleine de sensibilité, crée instantanément une connexion sincère avec son public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-30T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-30T12:30:00.000+02:00

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Place de la cale Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine



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