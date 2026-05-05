Cabaret du marché – Genevieve, Place de la cale, Betton
Cabaret du marché – Genevieve, Place de la cale, Betton dimanche 30 août 2026.
Cabaret du marché – Genevieve Dimanche 30 août, 10h30 Place de la cale Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00
Autrice-compositrice-interprète anglaise, Genevieve se distingue par son style indie pop-rock envoûtant et énergique.
Bercée dans la musique depuis sa plus tendre enfance, elle est naturellement devenue une artiste accomplie et charismatique qui offre sur scène une énergie vivante et communicative.
Sa musique, à la fois puissante, authentique et pleine de sensibilité, crée instantanément une connexion sincère avec son public.
Place de la cale Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne
Autrice-compositrice-interprète anglaise, Genevieve se distingue par son style indie pop-rock envoûtant et énergique.
Simon Guyomard
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