Cabaret Les Soirées du Pin Revue Splendide Le Pin-la-Garenne
dimanche 22 novembre 2026 · Le Pin-la-Garenne
Informations pratiques
Le Pin-la-Garenne
Cabaret Les Soirées du Pin Revue Splendide
Salle Jacques Martin Le Pin-la-Garenne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 12:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Splendide , tel est le nom d’un astre d’une beauté éclatante.
Plongez dans l’univers captivant et surprenant du cabaret Les Soirées du Pin.
Laissez-vous séduire par l’élégance de nos artistes qui à coup sûr sauront vous éblouir.
Splendide est un savant mélange entre tradition du music-hall et modernité du french cancan à la Normande, au plumes époustouflantes.
Notre spectacle vous fera également voyager en plein cœur du Japon à la période des cerisier en fleur de sakura
Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon de plumes de strass et de paillettes. .
Salle Jacques Martin Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie +33 2 43 89 98 64
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English : Cabaret Les Soirées du Pin Revue Splendide
L’événement Cabaret Les Soirées du Pin Revue Splendide Le Pin-la-Garenne a été mis à jour le 2026-08-14 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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