Cabaret musical au Théâtre « Les Sea Girls Dérapage »

Place François Mitterrand Cahors

2026-01-08 20:30:00

Après une Revue puis un coup d’état, à quoi Les Sea Girls pourraient-elles joyeusement s’attaquer ? À elles-mêmes pardi ! Et être une Sea Girls ? C’est être une femme de cinquante ans. C’est double peine ça, non ? C’est être artiste de Music-Hall. Le boulot que ça demande ! C’est aussi de la sueur, du rire et des larmes, une vie en communauté, une traversée on chante, on pleure, on rit, on danse, on se moque, on s’admire, on se ratatine, on s’encense et on s’engueule, c’est une joyeuse épreuve.

Un show déjanté, rafraîchissant et merveilleusement drôle.

Ça fait un bien fou ! Le Parisien .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Dérapage is a thunderous, three-piece musical journey, where stage and backstage are revealed in song, without modesty, and everything is turned upside down in a dazzling display of fireworks.

German :

Dérapage ist eine donnernde Überfahrt, volle Musik mit drei Musikern, wo Bühne und Kulissen in Liedern enthüllt werden, ohne Scham, wo alles in einem blendenden Feuerwerk umkippt.

Was könnten die Sea Girls nach einer Revue und einem Staatsstreich freudig angreifen? Auf sich selbst! Und eine Sea Girls sein? Das bedeutet, eine Frau von 50 Jahren zu sein

Italiano :

Dérapage è un viaggio fragoroso, pieno di musica con tre musicisti, dove il palcoscenico e il backstage si svelano nelle canzoni, senza pudori, dove tutto viene stravolto in un abbagliante spettacolo pirotecnico.

Dopo una Revue e poi un colpo di stato, cosa potrebbero affrontare felicemente Les Sea Girls? La stessa cosa! Ed essere una Sea Girl? È essere una donna di cinquant’anni

Espanol :

Dérapage es un viaje atronador, lleno de música con tres músicos, donde el escenario y las bambalinas se revelan cantando, sin pudor, donde todo se pone patas arriba en un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.

Después de una Revue y luego un golpe de Estado, ¿qué podrían abordar alegremente Les Sea Girls? Lo mismo ¿Y ser una Sea Girl? Es ser una mujer de cincuenta años

