Cabaret ouverture Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Cabaret ouverture

Vendredi 2 octobre 2026 de 19h30 à 21h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:30:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Comme chaque année, le théâtre Marie-Jeanne et tous les artistes présents cette saison vous invitent à découvrir le programme sous la forme d’un spectacle de cabaret.

Présentation de la saison 2026/2027

Comme chaque année, le théâtre Marie-Jeanne et tous les artistes présents cette saison vous invitent à découvrir le programme sous la forme d’un spectacle de cabaret.

Spectacle suivi d’un buffet dînatoire.

Entrée libre. Réservations fortement conseillées. .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

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English :

As they do every year, the Marie-Jeanne Theater and all the performers appearing this season invite you to discover the program through a cabaret show.

L’événement Cabaret ouverture Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille