Cabaret ouverture Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
vendredi 2 octobre 2026 · Théâtre Marie-Jeanne · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Cabaret ouverture
Vendredi 2 octobre 2026 de 19h30 à 21h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:30:00
fin : 2026-10-02 21:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Comme chaque année, le théâtre Marie-Jeanne et tous les artistes présents cette saison vous invitent à découvrir le programme sous la forme d’un spectacle de cabaret.
Présentation de la saison 2026/2027
Comme chaque année, le théâtre Marie-Jeanne et tous les artistes présents cette saison vous invitent à découvrir le programme sous la forme d’un spectacle de cabaret.
Spectacle suivi d’un buffet dînatoire.
Entrée libre. Réservations fortement conseillées. .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com
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English :
As they do every year, the Marie-Jeanne Theater and all the performers appearing this season invite you to discover the program through a cabaret show.
L’événement Cabaret ouverture Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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