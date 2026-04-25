Cabaret Taverne de la paix La Ferté-Macé La Ferté Macé
Cabaret Taverne de la paix La Ferté-Macé La Ferté Macé samedi 6 juin 2026.
La Ferté Macé
Cabaret Taverne de la paix
La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 01:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Laissez vous éblouir par la magie des shows de plumes ,strass et paillettes , où les artistes se transforment en de grandes célébrités d’hier et aujourd’hui . Cet univers spectaculaire vous fera voyager entre fous rires et émotions autour d’un repas gastronomique . .
La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 03 60 76 17 aubertstephan@gmail.com
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English : Cabaret Taverne de la paix
L’événement Cabaret Taverne de la paix La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-04-22 par Flers agglo
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