Cabaret Taverne de la paix La Ferté-Macé La Ferté Macé
samedi 12 décembre 2026 · La Ferté-Macé · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Cabaret Taverne de la paix
La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 19:00:00
fin : 2026-12-12 01:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Laissez vous éblouir par la magie des shows de plumes ,strass et paillettes , où les artistes se transforment en de grandes célébrités d’hier et aujourd’hui . Cet univers spectaculaire vous fera voyager entre fous rires et émotions autour d’un repas gastronomique . .
La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 03 60 76 17 aubertstephan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cabaret Taverne de la paix
L’événement Cabaret Taverne de la paix La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-07-21 par Flers agglo
À voir aussi à La Ferté Macé (Orne)
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 30 juillet 2026
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 6 août 2026
- Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé 8 août 2026
- Festi été chants et danses La Ferté Macé 9 août 2026
- Visite commentée de la ville La Ferté Macé 13 août 2026