Cabaret Textile-Exposition Feutr’off vernissage Atelier Tram-e Oloron-Sainte-Marie
Cabaret Textile-Exposition Feutr’off vernissage Atelier Tram-e Oloron-Sainte-Marie jeudi 9 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Cabaret Textile-Exposition Feutr’off vernissage
Atelier Tram-e 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Pour sa 6ème édition du Cabaret Textile, l’association Tram-e organise une exposition Feutre’off vernissage . Feutr’off est né de l’envie d’élargir le regard porté sur la lainefeutrée et d’étendre la dynamique des Journées Europeennes du Feutre au-delà de Felletin, jusqu’à Aubusson, ville emblématique du textile et pourquoi pas jusqu’à Oloron-Sainte-Marie. Atour du feutre contemporain, les artistes invitées explorent la lainefeutrée comme matière de création , de transmission et d’expérimentation textile. Buvette et restauration sur place . .
Atelier Tram-e 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 63 37 32 trame.association@gmail.com
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English : Cabaret Textile-Exposition Feutr’off vernissage
L’événement Cabaret Textile-Exposition Feutr’off vernissage Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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