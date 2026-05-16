Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège Oloron-Sainte-Marie jeudi 2 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège
Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Akoni Astrobeat produit un afro-jazz aux vapeurs mystiques et aux polyrythmies explosives. Inspirés à la fois par les années 70 africaines des pionniers de l’afrobeat, de l’afro-funk et de l’ethio-jazz, mais aussi envoutées par les grooves traditionnels du Maghreb et les mélodies du proche orient, les compositions originales développent une identité hybride et moderne. Tant atmosphérique que percutante, la musique d’Akoni Astrobeat secoue le corps et embarque l’esprit. .
Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com
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English : Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège
L’événement Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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