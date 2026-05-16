Oloron-Sainte-Marie

Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège

Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Akoni Astrobeat produit un afro-jazz aux vapeurs mystiques et aux polyrythmies explosives. Inspirés à la fois par les années 70 africaines des pionniers de l’afrobeat, de l’afro-funk et de l’ethio-jazz, mais aussi envoutées par les grooves traditionnels du Maghreb et les mélodies du proche orient, les compositions originales développent une identité hybride et moderne. Tant atmosphérique que percutante, la musique d’Akoni Astrobeat secoue le corps et embarque l’esprit. .

Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com

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English : Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège

L’événement Festival de Jazz Akoni Astrobeat et Classes Jazz du Collège Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn