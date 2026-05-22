Festival de Jazz Concerts gratuits Chapiteau du jardin public Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Festival de Jazz Concerts gratuits

Chapiteau du jardin public 11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Durant trois jours, en plein cœur de la ville, l’association Jazz à Oloron place le jazz sous le signe de la fête, de la convivialité et de la découverte musicale. Ce rendez-vous se veut gratuit afin de promouvoir une musique ouverte à tous, aux esthétiques multidimensionnelles et mettant en valeur les musiciens d’ici et d’ailleurs.

Des animations pour les enfants, des présentations de formations amateurs, des food-trucks, des ateliers… sont proposés sur l’ensemble du week-end. Un véritable évènement populaire et de qualité artistique. .

Chapiteau du jardin public 11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com

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English : Festival de Jazz Concerts gratuits

L’événement Festival de Jazz Concerts gratuits Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn