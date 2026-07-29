Informations pratiques

Périgueux

Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe

7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’Olympe est en émoi ! L’un des dieux a été retrouvé sans vie… Entre rivalités éternelles, secrets bien gardés et pouvoirs absolu, saurez-vous découvrir la vérité ?

Le tarif comprend la soirée et un buffet dînatoire. Réservation obligatoire ! .

7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe

L’événement Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Communal de Périgueux