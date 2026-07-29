Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux
samedi 22 août 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe
7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 21:00:00
Date(s) :
2026-08-22
L’Olympe est en émoi ! L’un des dieux a été retrouvé sans vie… Entre rivalités éternelles, secrets bien gardés et pouvoirs absolu, saurez-vous découvrir la vérité ?
Le tarif comprend la soirée et un buffet dînatoire. Réservation obligatoire ! .
7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe
L’événement Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Communal de Périgueux
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