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Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux

samedi 22 août 2026 · Périgueux

Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
7 Avenue Daumesnil
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe

7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :
2026-08-22

L’Olympe est en émoi ! L’un des dieux a été retrouvé sans vie… Entre rivalités éternelles, secrets bien gardés et pouvoirs absolu, saurez-vous découvrir la vérité ?

Le tarif comprend la soirée et un buffet dînatoire. Réservation obligatoire !   .

7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe

L’événement Cacaothé Soirée Murder Party Les dieux de l’Olympe Périgueux a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Communal de Périgueux

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