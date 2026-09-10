Informations pratiques

Limoges

Cadavres exquis dessinés

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-11-08 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-08

Autour de l’exposition Lecture(s)

Osez l’œuvre collective avec le cadavre exquis dessiné ! Isabelle vous guide dans cette expérience.

Le principe est simple une personne fait un dessin et le cache en laissant juste une partie visible. La personne suivante continue le croquis et ainsi de suite … À la fin, tout est dévoilé et nous découvrons votre histoire dessinée drôle ? poétique ? artistique ? surréaliste ?

Petits et grands, seuls ou en famille, venez tenter l’expérience ! Un seul mot d’ordre liberté ! .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

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English : Cadavres exquis dessinés

L’événement Cadavres exquis dessinés Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole