Inauguration de l’Université Populaire du Pont Saint-Étienne Limoges Limoges
vendredi 4 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Inauguration de l’Université Populaire du Pont Saint-Étienne Limoges
19 Avenue du Sablard Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Inauguration de l’Université Populaire du Pont Saint-Étienne
Au programme il y aura un petit marché de producteur, un quatuor à cordes composé de musiciens de l’Opéra, des animations avec le guide conférencier Éric Boutaud qui racontera l’histoire du lieu et la cinémathèque qui projettera un film sur l’association qui a marqué l’histoire des bords de Vienne.
L’éducation par les citoyens était la mission première des Universités Populaires. Comme par le passé, les habitants du quartier pourront jouer aux cartes ou à la pétanque et pourquoi pas organiser des concours. Ouverte à tous, cette Université défend la convivialité. La culture aura aussi ses entrées. Des partenaires de la vie artistique sont déjà venus en repérage. Faire en sorte que les jeunes, les moins jeunes et les plus vieux se retrouvent. .
19 Avenue du Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine up.pontsaintetienne@gmail.com
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English : Inauguration de l’Université Populaire du Pont Saint-Étienne Limoges
L’événement Inauguration de l’Université Populaire du Pont Saint-Étienne Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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