Église Sainte-Marie-des-Jacobins, Église Sainte Marie des Jacobins, Limoges
mardi 18 août 2026 · Église Sainte Marie des Jacobins · Limoges
Informations pratiques
Église Sainte-Marie-des-Jacobins Mardi 18 août, 14h30 Église Sainte Marie des Jacobins Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T15:30:00+02:00
PRIÈRE D’ENTRER…
Tombeau supposé du célèbre inquisiteur Bernard Gui, cette église cache bien des trésors, dont un retable avec une magnifique « Présentation au temple » signée Jean Restout.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Église Sainte Marie des Jacobins 13 place des Jacobins Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez l’église de l’ancien couvent médiéval des Jacobins. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Thierry Laporte – Ville de Limoges
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