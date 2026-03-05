Eglise Sainte-Marie-Des-Jacobins Visite Guidée Limoges
Eglise Sainte-Marie-Des-Jacobins Visite Guidée Limoges samedi 25 avril 2026.
Eglise Sainte-Marie-Des-Jacobins Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Église de l’ancien couvent des Jacobins, elle cache bien des trésors, dont un retable avec une magnifique présentation de la Vierge au temple signée Jean Restout.
– Visite de 30min
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
