Exposition L’émail dans tous ces états Limoges
samedi 15 août 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Exposition L’émail dans tous ces états
Place Saint Pierre Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association Couzeix émail a le plaisir d’organiser une exposition L’Email dans tous ces Etats .
Cette exposition regroupera des émailleurs de différents pays d’Europe et mettra à l’honneur notre spécialiste limougeaud de la grisaille Jean Zamora (meilleur ouvrier de France).
Il sera accompagné de Paul Eluali, émailleur de la Monnaie de Paris (meilleur ouvrier de France) ainsi que de Paul Buforn maître émailleur de Limoges.
Entrée libre gratuite, venez nombreux. .
Place Saint Pierre Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine couzeix.email@gmail.com
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English : Exposition L’émail dans tous ces états
L’événement Exposition L’émail dans tous ces états Limoges a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Limoges Métropole
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