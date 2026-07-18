Empreintes végétales Planim’ Nature Maison de la Nature Limoges
mardi 11 août 2026 · Maison de la Nature · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Empreintes végétales Planim’ Nature
Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 11:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Venez participer à cet atelier de découverte des différentes empreintes de la nature, fleurs, feuilles …
Pour les 3-20ans . Prendre une tenue adaptées aux conditions météorologiques. Bottes ou chaussures de marche fermées. .
Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 39 00 planim-nature@fdc87.com
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English : Empreintes végétales Planim’ Nature
L’événement Empreintes végétales Planim’ Nature Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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