Limoges

Basilique-Saint-Michel-des-Lions Visite Guidée

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11 15:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Au pied du clocher élancé, franchissez le portail gardé par deux lions. Vous découvrez la basilique construite entre le XIVe et le XVIe siècle. Son mobilier vous conte l’histoire des Ostensions limousines.

Visite guidée d’1h avec un guide conférencier Ville d’Art et d’Histoire.

Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

Visite non accessible PMR .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Basilique-Saint-Michel-des-Lions Visite Guidée

L’événement Basilique-Saint-Michel-des-Lions Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole