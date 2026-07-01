La basilique Saint-Michel-des-Lions, Basilique Saint-Michel des Lions, Limoges
mardi 11 août 2026 · Basilique Saint-Michel des Lions · Limoges
Informations pratiques
La basilique Saint-Michel-des-Lions Mardi 11 août, 14h30 Basilique Saint-Michel des Lions Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T14:30:00+02:00 – 2026-08-11T15:30:00+02:00
PRIÈRE D’ENTRER…
Au pied du clocher élancé, franchissez le portail gardé par deux lions. Vous découvrez la basilique construite entre le XIVe et le XVIe siècle et son mobilier qui vous conte l’histoire des Ostensions limousines.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Basilique Saint-Michel des Lions Place Saint-Michel Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Laissez-vous conter l’histoire de ce monument dont la silhouette domine la ville. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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