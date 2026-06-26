Limoges

Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute

Rendez-vous sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

En explorant différents lieux par l’odorat, le toucher, la vue et l’ouïe, découvre la ville haute en jouant avec tes perceptions ! À chaque étape de cette balade sensorielle, éveille-toi au patrimoine tout en t’amusant.

– Visite de 1h30

– L’enfant doit être accompagné d’un adulte (place gratuite pour l’adulte)

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

Rendez-vous sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute

L’événement Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole