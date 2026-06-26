Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute Limoges
Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute Limoges mercredi 12 août 2026.
Limoges
Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute
Rendez-vous sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
En explorant différents lieux par l’odorat, le toucher, la vue et l’ouïe, découvre la ville haute en jouant avec tes perceptions ! À chaque étape de cette balade sensorielle, éveille-toi au patrimoine tout en t’amusant.
– Visite de 1h30
– L’enfant doit être accompagné d’un adulte (place gratuite pour l’adulte)
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute
L’événement Atelier Enfant 7-12 ans Visite sensorielle en Ville Haute Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026