Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Limoges

Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Reconnaître le moustique tigre et apprendre les gestes essentiels pour limiter sa prolifération.

Exposition pédagogique réalisée par l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Galerie du forum. .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges

L’événement Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole