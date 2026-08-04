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Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges BFM Centre-ville Limoges

mardi 18 août 2026 · BFM Centre-ville · Limoges

Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
BFM Centre-ville
Adresse
2 Place Aimé Césaire
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Reconnaître le moustique tigre et apprendre les gestes essentiels pour limiter sa prolifération.
Exposition pédagogique réalisée par l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Galerie du forum.   .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English : Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges

L’événement Exposition Le moustique tigre Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole

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