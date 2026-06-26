Limoges

La gare des Bénédictins- Visite Guidée (7-12 ans)

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Du Champ de Juillet à la gare des Bénédictins, traverse l’histoire du chemin de fer et de l’industrialisation. À l’aide d’un livret-jeu et de photographies d’archives, remonte le temps, puis observe en détail la structure de la gare, ses formes et son décor.

– Visite-jeux de 1h30

Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : La gare des Bénédictins- Visite Guidée (7-12 ans)

L’événement La gare des Bénédictins- Visite Guidée (7-12 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole