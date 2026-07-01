La gare des Bénédictins (7-12 ans), Gare Limoges-Bénédictins, Limoges

Informations pratiques

La gare des Bénédictins (7-12 ans) Mercredi 19 août, 10h00 Gare Limoges-Bénédictins Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T11:30:00+02:00

ATTENTION AU DÉPART !

Du Champ de Juillet à la gare des Bénédictins, remonte le temps à l’aide d’un livret-jeu et de photographies d’archives, puis observe en détail la structure de la gare, ses formes et son décor.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Gare Limoges-Bénédictins 4 place Maison Dieu Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Traverse l’histoire du chemin de fer et de l’industrialisation. #Villedartetdhistoire #JeunepublicVAH

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