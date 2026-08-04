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Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

mercredi 19 août 2026 · BFM Aurence · Limoges

Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
BFM Aurence
Adresse
29 Rue Marcel Vardelle
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Partez à la rencontre d’une enfant étonnante pour une immersion pleine d’humour et de poésie au Pays du Soleil Levant ! Grâce à son amie Nishio-san, son monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.
Pour les 5 ans et +.   .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 

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English : Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole

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