Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Limoges

Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Partez à la rencontre d’une enfant étonnante pour une immersion pleine d’humour et de poésie au Pays du Soleil Levant ! Grâce à son amie Nishio-san, son monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue le bonheur comme la tragédie.

Pour les 5 ans et +. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Projection Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole