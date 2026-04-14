Cadeaux : cartes parcours à vélo, Bureau d’informations touristiques, Granville

Cadeaux : cartes parcours à vélo 1 mai et 1 juin Bureau d’informations touristiques Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T19:00:00+02:00

En mai, venez à vélo dans un des 4 bureaux d’information touristique de la destination et gagnez une carte des 5 parcours de découverte à vélo de la destination.

Granville : 2 rue Lecampion

Bréhal : rue du Général de Gaulle

Saint-Pair-sur-Mer : 9 Rue Saint-Michel

Jullouville : route de la Gare

Information sur les partenaires pour obtenir un tarif bas carbone : https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/sejourner/destination-durable/partenaires-tarif-bas-carbone/

Bureau d’informations touristiques Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « information@otgtm.fr »}] [{« link »: « https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/sejourner/destination-durable/partenaires-tarif-bas-carbone/ »}]

Venez à vélo et gagnez une carte des 5 parcours de découverte à vélo de la destination + tarif réduit sur les visites guidées.

GTM