CADEAUX FÊTES DES MÈRES MEDIATHEQUE Boussens

Boussens

CADEAUX FÊTES DES MÈRES

MEDIATHEQUE 14 Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 13:30:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le mercredi 20 mai, venez faire vos emplettes a la médiathèque de Boussens pour la fête des Mères

Créateurs locaux seront sur place .

MEDIATHEQUE 14 Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 24 43 35 32

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English :

On Wednesday, May 20, come and shop at the Boussens media library for Mother’s Day

L’événement CADEAUX FÊTES DES MÈRES Boussens a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE