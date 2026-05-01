CADEAUX FÊTES DES MÈRES MEDIATHEQUE Boussens
CADEAUX FÊTES DES MÈRES MEDIATHEQUE Boussens mercredi 20 mai 2026.
Boussens
CADEAUX FÊTES DES MÈRES
MEDIATHEQUE 14 Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Le mercredi 20 mai, venez faire vos emplettes a la médiathèque de Boussens pour la fête des Mères
Créateurs locaux seront sur place .
MEDIATHEQUE 14 Avenue du Corps Franc Pomiès Boussens 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 24 43 35 32
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English :
On Wednesday, May 20, come and shop at the Boussens media library for Mother’s Day
L’événement CADEAUX FÊTES DES MÈRES Boussens a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE