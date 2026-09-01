Café-Archives Journées Européennes du patrimoine Archives municipales Houtaud
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Houtaud
Informations pratiques
Houtaud
Café-Archives JEP
Archives municipales 8 rue de la Grande Oie, entrée B Houtaud Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par les Archives Municipales de Pontarlier.
Les archivistes sont à votre disposition pour vous apporter des conseils dans les recherches que vous souhaitez entreprendre ou que vous réalisez concernant Pontarlier et le Haut-Doubs. Retracez également 200 ans d’histoire de la photographie à travers la présentation d’archives et d’objets. .
Archives municipales 8 rue de la Grande Oie, entrée B Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 14 archives@ville-pontarlier.com
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English : Café-Archives JEP
L’événement Café-Archives JEP Houtaud a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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