Informations pratiques

Houtaud

Fête des crapauds

Salle des Fêtes Houtaud Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Organisée par l’Association sportive d’Houtaud.

Dès 13h animations pour toute la famille poney, tir laser, maquillage pour enfants, nombreux jeux. De 13h30 à 19h Tournoi de pétanque à la mêlée, doublette ou triplette. Puis soirée dansante avec fondue (sur réservation obligatoire).

Buvette sur place. .

Salle des Fêtes Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 23 49 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des crapauds

L’événement Fête des crapauds Houtaud a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS