Fête des crapauds Houtaud
samedi 12 septembre 2026 · Houtaud
Informations pratiques
Houtaud
Fête des crapauds
Salle des Fêtes Houtaud Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 23:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Organisée par l’Association sportive d’Houtaud.
Dès 13h animations pour toute la famille poney, tir laser, maquillage pour enfants, nombreux jeux. De 13h30 à 19h Tournoi de pétanque à la mêlée, doublette ou triplette. Puis soirée dansante avec fondue (sur réservation obligatoire).
Buvette sur place. .
Salle des Fêtes Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 23 49 50
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English : Fête des crapauds
L’événement Fête des crapauds Houtaud a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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