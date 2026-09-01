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AGENDA · Houtaud

Fête des crapauds Houtaud

samedi 12 septembre 2026 · Houtaud

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
25300 Houtaud
Département
Doubs
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Houtaud

Fête des crapauds

Salle des Fêtes Houtaud Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 23:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Organisée par l’Association sportive d’Houtaud.
Dès 13h animations pour toute la famille poney, tir laser, maquillage pour enfants, nombreux jeux. De 13h30 à 19h Tournoi de pétanque à la mêlée, doublette ou triplette. Puis soirée dansante avec fondue (sur réservation obligatoire).
Buvette sur place.   .

Salle des Fêtes Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 23 49 50 

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English : Fête des crapauds

L’événement Fête des crapauds Houtaud a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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