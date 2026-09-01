Diffusion d’un documentaire Journées Européennes du patrimoine Archives municipales Houtaud
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Houtaud
Informations pratiques
Houtaud
Diffusion d’un documentaire JEP
Archives municipales 8 rue de la Grande Oie, entrée B Houtaud Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par les Archives Municipales de Pontarlier.
À l’occasion du bicentenaire de la photographie, différents supports photographiques conservés aux Archives (plaques de verre, cartes postales, diapositives) vous seront dévoilés, ainsi que le travail de l’archiviste lors des différentes étapes de traitement de ces documents iconographiques. .
Archives municipales 8 rue de la Grande Oie, entrée B Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 14 archives@ville-pontarlier.com
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English : Diffusion d’un documentaire JEP
L’événement Diffusion d’un documentaire JEP Houtaud a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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