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Café Atelier créatif Adultes Peinture sur tissu Tote Bag personnalisé animé par Ben&dicte Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne

Café Atelier créatif Adultes Peinture sur tissu Tote Bag personnalisé animé par Ben&dicte Magasin Les rêves en couleurs Saint-Jean-de-Losne samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Magasin Les rêves en couleurs

Adresse : 3 rue du château

Ville : 21170 Saint-Jean-de-Losne

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Jean-de-Losne

Café Atelier créatif Adultes Peinture sur tissu Tote Bag personnalisé animé par Ben&dicte

Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Participez à un atelier créatif animé par Ben&dicte, artiste et créatrice passionnée.

Vous découvrirez les bases de la peinture sur tissu pour réaliser un tote bag unique et personnalisé, à votre image.

Un moment créatif, inspirant et accessible à tous, dans une ambiance chaleureuse.

Une petite collation avec boisson chaude sera offerte pendant l’atelier.   .

Magasin Les rêves en couleurs 3 rue du château Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 94 90  contact@lesrevesencouleurs.fr

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English : Café Atelier créatif Adultes Peinture sur tissu Tote Bag personnalisé animé par Ben&dicte

L’événement Café Atelier créatif Adultes Peinture sur tissu Tote Bag personnalisé animé par Ben&dicte Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives de Saône

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