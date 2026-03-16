Visite du chantier naval de Saint-Jean-de-Losne Quai Lafayette Saint-Jean-de-Losne

Visite du chantier naval de Saint-Jean-de-Losne

Quai Lafayette Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-12 2026-06-02 2026-07-21 2026-08-18

Embarquez pour une visite des coulisses du plus grand pôle fluvial de France ! Découvrez les secrets de la construction navale, de l’entretien des bateaux et de la vie à bord. Notre guide vous fera découvrir les différents métiers de la filière fluviale et vous permettra d’admirer de près des bateaux d’exception. Une occasion unique de vous immerger dans l’univers fascinant de la navigation ! .

Quai Lafayette Esplanade des itinérances Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 contact@saone-tourisme.fr

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English : Visite du chantier naval de Saint-Jean-de-Losne

L’événement Visite du chantier naval de Saint-Jean-de-Losne Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Rives de Saône