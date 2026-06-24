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Café blabla Médiathèque Jacques Demy Nantes

Café blabla Médiathèque Jacques Demy Nantes

Café blabla Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Ce roman ou cette BD qui vous a touché, l’essai qui a changé votre regard sur un sujet… Venez partager vos dernières lectures autour d’un café et apportez vos découvertes.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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