Café Bricol’ à Toulouse (MJC Roguet quartier St Cyprien), MJC Roguet, Toulouse

Café Bricol’ à Toulouse (MJC Roguet quartier St Cyprien) Mercredi 13 mai, 18h00 MJC Roguet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:00:00+02:00

MJC Roguet MJC Roguet Saint-Cyprien, 9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol