Café Bricol des Chalets en Transition, Maison de Quartier des Chalets, Toulouse

Café Bricol des Chalets en Transition Jeudi 4 juin, 20h30 Maison de Quartier des Chalets Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:30:00+02:00

Maison de Quartier des Chalets 7 Boulevard Matabiau, 31080 Toulouse, France Toulouse 31080 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol