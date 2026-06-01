Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café bulles rue Dixmude Lesneven

Café bulles rue Dixmude Lesneven samedi 20 juin 2026.

Lieu : rue Dixmude

Adresse : Médiathèque René Pétillon

Ville : 29260 Lesneven

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Lesneven

Café bulles

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez découvrir les nouveautés BD du mois. Et aussi faire le plein pour l’été car il y a un large choix d’excellentes bandes dessinées dans nos bacs !   .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

À voir aussi à Lesneven (Finistère)