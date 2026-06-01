Café bulles rue Dixmude Lesneven

Lesneven

Café bulles

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir les nouveautés BD du mois. Et aussi faire le plein pour l’été car il y a un large choix d’excellentes bandes dessinées dans nos bacs ! .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English :

L’événement Café bulles Lesneven a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne