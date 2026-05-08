Fête de la Musique à Lesneven 6 scènes en Centre-ville Lesneven
Fête de la Musique à Lesneven 6 scènes en Centre-ville Lesneven samedi 20 juin 2026.
Lesneven
Fête de la Musique à Lesneven 6 scènes en Centre-ville
Centre-ville Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 01:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin Lesneven vibrera aux sons de toutes les musiques. De 14h à 01h, retrouvez 6 scènes avec un parcours musical en centre-ville !
**Derrière L’Atelier Scène HORS-SUJET (musique live/electro/techno/mapping vidéo) > 14h 01h
**Place Foch Scène acoustique avec la chorale 2SI2LA et le BAGAD KORNOG > 18h 20h
**Parvis de la Mairie Scène Ville de Lesneven avec MUSIQUE LOISIR SKANKAYA TAOKING (DJ set) > 20h 00h30
**Place des 3 piliers SOFTY BAR Groupe MAUTALANOA musique et danse traditionnelle de Wallis et Futuna > 19h30 00h
**Bar-restaurant LA FABRIK Concerts et barbecue > 16h30 01h
**Café Breton DJ set en extérieur avec performer/danseur ; Food truck .
Centre-ville Lesneven 29260 Finistère Bretagne
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English : Fête de la Musique à Lesneven 6 scènes en Centre-ville
L’événement Fête de la Musique à Lesneven 6 scènes en Centre-ville Lesneven a été mis à jour le 2026-05-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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