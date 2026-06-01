Les Grandes oreilles de René ont des complexes ! Rue Dixmude Lesneven vendredi 26 juin 2026.

Lesneven

Les Grandes oreilles de René ont des complexes !

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Si vous aussi vous avez des complexes avant l’été, venez suivre la thérapie de René pour vous en débarrasser… Une bibliothérapie spéciale pour les 4 à 8 ans ! .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Grandes oreilles de René ont des complexes ! Lesneven a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne