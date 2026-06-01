Les Grandes oreilles de René ont des complexes ! Rue Dixmude Lesneven
Les Grandes oreilles de René ont des complexes ! Rue Dixmude Lesneven vendredi 26 juin 2026.
Lesneven
Les Grandes oreilles de René ont des complexes !
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Si vous aussi vous avez des complexes avant l’été, venez suivre la thérapie de René pour vous en débarrasser… Une bibliothérapie spéciale pour les 4 à 8 ans ! .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Grandes oreilles de René ont des complexes ! Lesneven a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Lesneven (Finistère)
- Inauguration du mur d’escalade au Complexe sportif Alice Milliat Rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven 20 juin 2026
- Inauguration du mur d’escalade au Complexe sportif Alice Milliat Rue Antoine de Saint-Exupéry Lesneven 20 juin 2026
- Fête de la Musique à Lesneven 6 scènes en Centre-ville Lesneven 20 juin 2026
- Café bulles rue Dixmude Lesneven 20 juin 2026
- Atelier de vitrail Tiffany Réalisez votre attrape-soleil unique Atelier Ovono Lesneven 28 juin 2026