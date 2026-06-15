Samadet

Café céramique

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Le musée poursuit l’aventure du Café Céramique! Une boisson, une forme en céramique à choisir, de la couleur, des pinceaux et pour vous accompagner, une professionnelle du décor, Rachel De Rueda. Réinterprêtez librement les décors du Samadet et venez récupérer votre pièce après cuisson.

Le musée poursuit l’aventure du Café Céramique! Une boisson, une forme en céramique à choisir, de la couleur, des pinceaux et pour vous accompagner, une professionnelle du décor, Rachel De Rueda. Réinterprêtez librement les décors du Samadet et venez récupérer votre pièce après cuisson. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Café céramique

The museum is continuing the Café Céramique adventure! A drink, a ceramic piece of your choice, paint, brushes, and—to guide you—a professional decorator, Rachel De Rueda. Feel free to reinterpret the Samadet designs and come pick up your piece after it’s been fired.

L’événement Café céramique Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse