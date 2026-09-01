Café-Cinéma de septembre salle UNRPA Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Café-Cinéma de septembre

salle UNRPA 14 rue Malautière DIEULEFIT Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

échange /débat sur le film FJORD palme d’or au festival de Cannes 2026

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salle UNRPA 14 rue Malautière DIEULEFIT Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94 cinema.et.spiritualite@orange.fr

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English :

Discussion/debate on the film *FJORD*, winner of the Palme d’Or at the 2026 Cannes Film Festival

L’événement Café-Cinéma de septembre Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux