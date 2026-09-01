Café-Cinéma de septembre salle UNRPA Dieulefit
dimanche 20 septembre 2026 · salle UNRPA · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Café-Cinéma de septembre
salle UNRPA 14 rue Malautière DIEULEFIT Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-20
échange /débat sur le film FJORD palme d’or au festival de Cannes 2026
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salle UNRPA 14 rue Malautière DIEULEFIT Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94 cinema.et.spiritualite@orange.fr
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English :
Discussion/debate on the film *FJORD*, winner of the Palme d’Or at the 2026 Cannes Film Festival
L’événement Café-Cinéma de septembre Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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