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AGENDA · Dieulefit

Café-Cinéma de septembre salle UNRPA Dieulefit

dimanche 20 septembre 2026 · salle UNRPA · Dieulefit

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
salle UNRPA
Adresse
14 rue Malautière DIEULEFIT
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Café-Cinéma de septembre

salle UNRPA 14 rue Malautière DIEULEFIT Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-20

échange /débat sur le film FJORD palme d’or au festival de Cannes 2026
  .

salle UNRPA 14 rue Malautière DIEULEFIT Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 05 38 94  cinema.et.spiritualite@orange.fr

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English :

Discussion/debate on the film *FJORD*, winner of the Palme d’Or at the 2026 Cannes Film Festival

L’événement Café-Cinéma de septembre Dieulefit a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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