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AGENDA · Dieulefit

Cinéma Sur la route d’Omaha Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 4 septembre 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma Sur la route d’Omaha

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-04

1h 23mn — Drame Tout public De Cole Webley Par Robert Machoian Avec John Magaro, Molly Belle Wright, Wyatt Solis
Film en VOST
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 23 min? Drama | All Ages | Directed by Cole Webley | Written by Robert Machoian | Starring John Magaro, Molly Belle Wright, and Wyatt Solis
Film with original audio and French subtitles

L’événement Cinéma Sur la route d’Omaha Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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