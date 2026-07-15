Cinéma Sur la route d’Omaha Cinéma Labor Dieulefit
vendredi 4 septembre 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma Sur la route d’Omaha
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
1h 23mn — Drame Tout public De Cole Webley Par Robert Machoian Avec John Magaro, Molly Belle Wright, Wyatt Solis
Film en VOST
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1 hr 23 min? Drama | All Ages | Directed by Cole Webley | Written by Robert Machoian | Starring John Magaro, Molly Belle Wright, and Wyatt Solis
Film with original audio and French subtitles
L’événement Cinéma Sur la route d’Omaha Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- Stage de tournage de 3 jours Parc de la Baume Dieulefit 15 juillet 2026
- Terre Famille séance modelage Parc de la Baume Dieulefit 15 juillet 2026
- Cinéma Paris vu par … Cinéma Labor Dieulefit 16 juillet 2026
- Journées Musicales de Dieulefit Eglise Saint-Pierre Dieulefit 17 juillet 2026
- Atelier de poterie Initiation tournage Parc de la Baume Dieulefit 17 juillet 2026