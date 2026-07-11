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AGENDA · Dieulefit

Cinéma Dilili à Paris Cinéma Labor Dieulefit

jeudi 20 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma Dilili à Paris

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

1h35mn — Animation, Famille
Tout public Michel Ocelot Par Michel Ocelot Avec Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

1 hr 35 min? Animation, Family
For all ages Michel Ocelot Directed by Michel Ocelot Starring Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda

L’événement Cinéma Dilili à Paris Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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