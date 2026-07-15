AGENDA · Dieulefit
Cinéma Film surprise Cinéma Labor Dieulefit
jeudi 27 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Cinéma Film surprise
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
2h 02mn — Comédie , fantastique, romance
Tout public
surprise
.
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
2h 02mn? Comedy, fantasy, romance
For all ages
surprise
L’événement Cinéma Film surprise Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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